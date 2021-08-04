Son dakika haberi: Bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi gözaltında
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Son dakika haberi: Bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi gözaltında

Son dakika haberi: Bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi gözaltında
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ELAZIĞ'da, evinin bahçesinde 53 Hint keneviri ele geçirilen A.A.S., jandarmanın düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, evinin bahçesinde 53 Hint keneviri ele geçirilen A.A.S., jandarmanın düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince A.A.S.'nin, yazlık evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçildi. A.A.S.'nin evine düzenlenen operasyonda, bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Son dakika haberi: Bahçede 53 Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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