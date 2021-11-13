Son dakika haber... Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti

Otocenter'deki çok sayıda araç hasar gördü

İSTANBUL - Bağcılar'da Otocenter'de baba ve oğluyla birlikte bir kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen şahısların silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Şahısların cesetleri Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, saldırıda galerilerde bulunan çok sayıda araç hasar gördü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Otocenter da yaşandı. İddiaya göre, Cemal Dündarve oğlu Engin Dündarile birlikte akrabaları Polat Dündar Otocenter'de gezdiği sırada husumetlisi olduğu şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganların kurşun yağdırdığı olayda galerilere kaçmaya çalışan Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve akrabaları Polat Dündar, olay yerinde kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetti.

3 kişinin cesedi Adli Tıp Morguna kaldırıldı

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Cemal, Engin ve Polat Dündar'ın cansız bedenleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik kameraları üzerine çalışma yapan ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Galerilerdeki çok sayıda araçta maddi hasar oluştu

Galerileri gezen 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, galerilerin önünde satılmayı bekleyen çok sayıda araçlara kurşun isabet etti. Kurşunların hedefi olan araçların çoğunda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri araçları tek tek inceleyerek, hasarlara tutanaklara yazdı. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.