Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
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Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangında babasının evde olduğunu düşünen kızı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle H.Ü.'ya ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. H.Ü.'ya ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı A.Ü. (51), babasının evde olduğunu düşündü. Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen A.Ü. babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren A.Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti
Babasının yangında evde olduğunu düşündü, kalp krizinden hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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