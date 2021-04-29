2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi

Muğla'da aracıyla geri manevra yaparak evine giren adam, 2 yaşındaki küçük kızını fark etmedi. Aracın altında kalan küçük kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Harun Hammal (36) kullandığı otomobiliyle Esenköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde geri geri gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derin Su'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından aynı otomobil ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı