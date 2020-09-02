Son dakika haberi | Azez ilçesinde terör operasyonu
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Son dakika haberi | Azez ilçesinde terör operasyonu

Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

02.09.2020 20:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:44

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlarda çok sayıda patlamaya hazır bomba, silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Azez Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kilis Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Suriye Görev Gücü tarafından eğitilen Azez Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin 6 Haziran-10 Ağustos arasında ilçe merkezinde DEAŞ hücrelerine karşı operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirildi.

Buna göre, terör örgütü DEAŞ'ın kullandığı 4 ayrı hücreye söz konusu sürede yapılan operasyonlarda 48 adet kullanılmaya hazır patlayıcı düzeneği, 4.650 adet fünye, Patlayıcı düzeneği hazırlamak için çok iyi kullanılan elektronik malzeme, 22,56 kilogram patlayıcı madde (alüminyum tozu ile hazırlanmış karışım), demir blok içerisine yerleştirilmiş şekilde kullanılmaya hazır 8 kilogramlık 1 adet EYP, 5 el bombası, 4 adet Kalashnikov tüfek ve mühimmatı, 7 adet çeşitli markalarda tabanca, 62 adet susturucu, 18 adet Kanas dürbünü, 11 adet dürbün (2'si mesafe ölçümlü), 15.44 gram esrar ve 110 gram amfetamin ele geçirildi.

Soruşturmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü üyesi toplam 10 kişi, haklarındaki işlemlerin ardından, sevk edildikleri Azez Adli Makamlarınca tutuklandı.

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Son dakika haberi | Azez ilçesinde terör operasyonu

Kaynak: AA

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