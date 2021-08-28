Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı
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Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki bir ormanda yangın çıktı.

Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki bir ormanda yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra 2 helikopter ve bölge sakinlerinin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

Bakanlık, bölgenin zorlu bir araziye sahip olması ve şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını ifade etti.

(Kamil Nadirli/İHA)

Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı
Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı
Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı
Azerbaycan'ın Gebele ilinde orman yangını çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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