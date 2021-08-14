Son dakika haberi... Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)
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Son dakika haberi... Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)

Son dakika haberi... Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 8 dönümlük alanda etkili olurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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