Son dakika haberi... Ayvalık'ta ağaçlık alanda yangın (2)
Son dakika gündem haberi... KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın yaklaşık 8 dönümlük alanda etkili olurken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya