Son dakika haberi! Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj yayınladı
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Son dakika haberi! Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, polisler için mesaj yayınladı

Son dakika gündem haberi... Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk polisini oksijene benzeten Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Oksijen gibi, yokluğunda derinden hissedilen, huzurumuzun teminatı, sahada şemsiyesi altına 7/24 güvenle çalıştığımız Türk Polis Teşkilatımızın 176'ncı kuruluş yıl dönümünü tüm kalbimizle kutlar, tüm emniyet mensuplarına ve ailelerine saygılarımı sunarım." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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