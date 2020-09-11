Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre AYDIN'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü
11.09.2020 02:16 | Son Güncelleme: 11.09.2020 02:20

AYDIN'ın Köşk ilçesinde su çıkarmak için kuyu kazılırken meydana gelen göçükte tonlarca toprağın altında kalan İsmail Kahraman ve Mustafa Şahin yaşamını yitirdi.

Olay, Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki araziden su çıkarmak için iş makinasıyle kazı yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Kazı sırasında açılan çukurda çalışan Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman, tonlarca toprağın altında kaldı. İhbar üzerine, göçük altında kalanları kurtarmak için bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmasında göçük altında kalan 2 işçiye ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahelede Mustafa Şahin ve İsmail Kahraman'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme işlemlerini yaparak soruşturma başlattı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Metin Oktay Şenol Güneş Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Sabah Fransa İtalyan Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Aydın'da su kuyusu kazarken göçük altında kalan 2 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 02:20:58. #1.15#
title