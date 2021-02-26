Son dakika haberleri: Öğrencilerin ürettiği temizlik malzemeleri, Afrin'de görevli asker ve polislere gönderildi

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Edinilen son dakika haberine göre Aydın'da lise öğrencilerinin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de görevli asker ve polisler için ürettiği temizlik malzemelerini taşıyan kamyon, törenle bölgeye uğurlandı.