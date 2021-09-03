Son dakika haberi | Aydın'da bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kızın anne ve babası konuştu Açıklaması

Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde önceki ay komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kız çocuğunun anne ve babası, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde önceki ay komşuları tarafından bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki kız çocuğunun anne ve babası, katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 27 Temmuz'da bir arsada bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Yağmur Tayhan'ın annesi Ayşe ve babası Mehmet Tayhan, avukatları Zekiye Baran'ın ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çok üzgün olduğunu dile getiren anne Tayhan, kızını çok özlediğini söyledi.

Katil zanlısının kendi iş yerlerine sürekli geldiğini belirten Tayhan, "Dükkanın karşısında eşiyle yaşıyordu. Kızım Yağmur da 5 yabancı dil biliyordu. Almanca'yı da çok seviyordu. Dükkana geldiğinde kızıma, Alman olan eşinin kitaplarından vereceğini söylüyordu. Kızımı ve bizi her defasında evine davet ediyordu. Kızıma 'Eşimle konuşursun yabancı dilini geliştirirsin.' diye çok ısrar ediyordu. Kızımı göndermedik, biz de hiç gitmedik. Hiç şüphelenmedik çünkü Yağmur'a amca gibi yaklaşıyor, bize de sürekli 'kardeşim' diyordu." dedi.

Baba Tayhan ise katil zanlısını yaklaşık 1 yıldır tanıdıklarını ve iş yerine komşu oldukları için haftada bir gün görüştüklerini anlattı.

Kızının, ölmeden bir gün önce Kurban Bayramı'nda katil zanlısıyla bayramlaşarak elini öptüğünü dile getiren Tayhan, "Sözde 'Hediye aldım.' diyordu. Daha sonrada aşağıdaki dükkanlardan koli bandı almış ve evine götürmüş. Olayı tasarlayarak yapmış, ondan böyle bir şey beklemiyorduk. Kızımın acısı hiç bitmeyecek. Ama o katile en ağır cezanın verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu emniyete bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmıştı. Kız çocuğunun cesedi 27 Temmuz'da bir arsada bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirilmiş, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki N.C. olduğu belirlenmişti.

Suçunu itiraf eden zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun