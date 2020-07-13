Son dakika haberi | Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı Son dakika habere göre Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Adıyaman'daki Demokrasi Parkı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu aktardı.

Ayasofya Camisi'nin 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934 yılında çıkarılan tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsatan Alkayış, şunları kaydetti:

"Ayasofya, 86 yıl müze olarak kullanılmıştır. Bu yıllar hiç de kolay geçmemiştir. Bu gurbet, acı, hasret, trajedi milletimizin ruhunda derin travmalar oluşturmuştur. Milletimizin sabır ve feraseti, devletimizin akıl ve dirayeti bizi bu günkü noktaya getirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki iman ve azimdir."

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Kaynak: AA