Son dakika haberi | Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı

Son dakika habere göre Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

13.07.2020 22:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 22:52

Adıyaman'da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması nedeniyle kent sakinlerine lokma tatlısı ikram edildi, mevlit okutuldu.

Adıyaman'daki Demokrasi Parkı önünde düzenlenen programda konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasından duydukları mutluluğu aktardı.

Ayasofya Camisi'nin 481 yıl cami olarak kullanıldıktan sonra 1934 yılında çıkarılan tartışmalı bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürüldüğünü anımsatan Alkayış, şunları kaydetti:

"Ayasofya, 86 yıl müze olarak kullanılmıştır. Bu yıllar hiç de kolay geçmemiştir. Bu gurbet, acı, hasret, trajedi milletimizin ruhunda derin travmalar oluşturmuştur. Milletimizin sabır ve feraseti, devletimizin akıl ve dirayeti bizi bu günkü noktaya getirmiştir. Milletimizin gönül dünyasını heyecanla dolduran bu kararın alınmasında esas etken elbette AK Parti iktidarının oluşturduğu manevi iklimdir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki iman ve azimdir."

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasında emeği geçenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Programın ardından vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 3. Sayfa
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor Yaşam
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu Magazin
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
Trabzon bastırıyor! Top bir kez daha direkten döndü
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Yener Seren Serengil Bergüzar Korel
Spor Adem Büyük Serdar Gürler Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Bakan Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması nedeniyle lokma tatlısı ikramı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 22:59:59. #1.14#
title