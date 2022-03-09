Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

Rusya'nın saldırısı sonrası sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenme tehlikesi altında olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den gönderiliyor.

Avrupa'dan gönderilen ve Lviv Tren İstasyonu'na ulaşan insani yardım malzemeleri gönüllüler tarafından el birliğiyle taşınıyor.

Koliler halinde gelen malzemeleri karşılayan 20 kişilik ekipte yer alan Vladislav Chernekha, yardımların Polonya üzerinden geldiğini ve Harkiv'e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Zor durumdaki Ukraynalılar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Ivan Zapotichny, "Harkiv artık çok sıcak bir çatışma bölgesi. Bombalar var, insanlar ölüyor ve evler yıkılıyor. Dükkanlar, çarşılar artık yok ve insanların yiyeceğe, bebek bezine, giysiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.15: 53