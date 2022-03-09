Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

AA - Abdullah Tevge - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın saldırısı sonrası sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenme tehlikesi altında olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den gönderiliyor.

Rusya'nın saldırısı sonrası sığınaklara saklanan ve yiyecek stokları tükenme tehlikesi altında olan şehirler için toplanan yardımlar Lviv'den gönderiliyor.

Avrupa'dan gönderilen ve Lviv Tren İstasyonu'na ulaşan insani yardım malzemeleri gönüllüler tarafından el birliğiyle taşınıyor.

Koliler halinde gelen malzemeleri karşılayan 20 kişilik ekipte yer alan Vladislav Chernekha, yardımların Polonya üzerinden geldiğini ve Harkiv'e ulaştırmak istediklerini söyledi.

Zor durumdaki Ukraynalılar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Ivan Zapotichny, "Harkiv artık çok sıcak bir çatışma bölgesi. Bombalar var, insanlar ölüyor ve evler yıkılıyor. Dükkanlar, çarşılar artık yok ve insanların yiyeceğe, bebek bezine, giysiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.15: 53

Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

Avrupa'dan gelen yardımlar Lviv üzerinden savaş bölgelerine ulaştırılıyor

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Tren, Güncel, Haberler

title