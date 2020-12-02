Son dakika haberi! AVM'deki mağazanın camının kırarak onlarca montu böyle çaldılar

Son dakika haber: - (Özel) AVM'deki mağazanın camının kırarak onlarca mont çaldılar Kağıthane'de çalıntı araçla ve sahte plakayla gelen hırsızlar, camının kırdıkları mağazayı soydu Hırsızları kayıt alan Mehmud Keskin: "Yangın var sandık, baktık ki mağazayı soyuyorlar şok olduk" Kağıthane'de sabah saatlerinde...

- (Özel) AVM'deki mağazanın camının kırarak onlarca mont çaldılar

Kağıthane'de çalıntı araçla ve sahte plakayla gelen hırsızlar, camının kırdıkları mağazayı soydu

Hırsızları kayıt alan Mehmud Keskin: "Yangın var sandık, baktık ki mağazayı soyuyorlar şok olduk"

İSTANBUL - Kağıthane'de sabah saatlerinde çalıntı ve sahte plakalı araçla bir AVM'ye gelen hırsızlar, camını kırdıkları mağazadan onlarca mont çaldı. Hırsızlık anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Memduh Keskin, "Cam kırılınca baktık ki mağazayı soyuyorlar. Herkes şaşırdı, biz de şok olduk ve tabi ki üzüldük" dedi. Olayla ilgili polis ekipleri ise kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz 7 Kasım Cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye sabah saatlerinde hafif ticari bir araçla cadde üzerindeki AVM'nin önüne gelen hırsızlar, bir giyim mağazasına gözlerine kestirdi. Mağazanın camını kıran şahıslardan biri içeriye girerek reyondaki montları çalmaya başladı. Kırdıkları camdan montları çalan hırsızlar, dakikalar içerisinde onlarca montu araca doldurup kaçtı. Hırsızlık anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar camını kırdıkları mağazadan montları çalıyor.

Polis kimliklerini belirlediği hırsızların peşinde

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların ifadelerine başvurarak kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızların geldiği aracın çalıntı olduğunu ve sahte plaka takıldığını belirledi. Olayla alakalı çalışma başlatan polis ekiplerinin kimliğini belirledikleri şüphelilerin peşine düştükleri öğrenildi.

"Herkes şaşırdı, biz de şok olduk ve tabi ki üzüldük"

Olayı görüp kayıt altına alan Mehmud Keskin, "İş yerindeki çalışanımız 'mağazanın camını kırıyorlar' dedi. Bende buradan cama çıkıp kamera çektim. Elbise çalıyorlardı, kapalı kasa bir araçla gelmişlerdi. Biz buradayken camı kırdılar, biz dükkan sahipleri geldi içeride yangın var sandık. Apar topar elbiseleri götürünce hırsızlık dedik. Plakayı kayıt altına almak için çektik. Herkes şaşırdı, biz de şok olduk ve tabi ki üzüldük. Camı hemen tamir ettiler, olayda sonra polis memurlarının yanına gittim görüntüleri verdim. Buralarda aslında hırsızlık olmuyor, buradan duyulmaz diye arkalarından bağırmadık. Otobüsler ve kamyonlar korna çaldılar ama umursamadılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR