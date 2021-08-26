AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
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AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, boş bir arsadaki kulübede çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı.

AVCILAR'da, boş bir arsadaki kulübede çıkan yangın elektrik tellerine sıçradı. Elektrik tellerindeki patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-685. Sokak'ta boş bir arsanın içinde depo olarak kullanılan kulübede saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, sokaktaki elektrik tellerine sıçradı. Alevlerin sardığı teller koparak yolu düştü ve patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Patlamaların meydana geldiği teller ise ekiplerin elektriği kesmesinin ardından toplandı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI
AVCILAR'DA KULÜBEDEKİ YANGIN ELEKTRİK TELLERİNE SIÇRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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