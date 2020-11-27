Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
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Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

27.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:10

Avcılar'da yeni doğmuş bebeğin poşet içerisinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da yeni doğmuş bebeğin poşet içerisinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokağı'ndaki çöp konteynerinin yanında büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

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Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, elinde poşet bulunan bir kadını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuğunun annesi olduğu belirtilen Gurbet Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı
Avcılar'da çöp konteynerinin yanında ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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