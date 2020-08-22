Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
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Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu

Denizli'de çuvalın içerisinde uyuyan bir çocuk gören esnaf, yetkililere durumu bildirdi. Sağlık kontrollerinden sonra koruma altına alınan Suriye uyruklu 15 yaşındaki çocuğun daha önce de yurttan kaçtığı ortaya çıktı.

22.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:06

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokakta atık kağıt toplama çuvalında uyurken bulunan Suriye uyruklu Ahmet Ahmari (15) koruma altına alındı. Ahmari'nin ailesinin ülkesindeki iç savaşta öldüğü belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE YETKİLİLER GELDİ

Altıntıp Mahallesi 838 Sokak'ta esnaf, bırakılan atık kağıt toplama çuvalının içinde hareketlilik olduğunu gördü. Bir sokak köpeğinin de yanından ayrılmadığı çuvalın içine bakanlar uyuyan bir çocukla karşılaştı. Vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine Müdürlükten 2 görevli bölgeye gönderildi.

Çuvalda uyurken bulunup koruma altına alındı! Hikayesi yürek burktu

YURTTAN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Çocuğun hasta olabileceği ihtimali üzerine ateşi ölçüldü. Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan çocuk görevliler tarafından uyandırılıp, çuvalın içinden çıkarıldı. Koruma altına alınmak istenen çocuk paniğe kapılarak kaçmaya çalıştı. Görevlilerin peşinden gittiği Suriye uyruklu çocuğun Ahmet Ahmari olduğu, daha önce de sokaklarda yatarken bulunup, birçok kez koruma altına alındığı, ancak her defasında yurttan kaçtığı ortaya çıktı. Ailesi Suriye'de öldüğü öğrenilen çocuk, yakalanıp yurda götürüldü.

Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
LSPARTA LI BOKSÖR: esad yatacak yerin yok allah senin belanı verecek
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TİREBOLULU HASAN PAŞANIN TORUNU TOLGA PAŞA: YÜCE YARATAN KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR ŞEY VERMESİN. BELKİDE BENİM YAVRUCAĞIZIM BELKİ DE KAFAYI YEDİ. BEN OLSAM KAFAYI YEDİYDİM ONUN İÇİN ÖYLE YAZIYORUM. BELKİ DE YEMEMİŞTİR BUNA ÇOOOK AMA ÇOK SEVİNİRİM. YÜCE YARATAN YAR VE YARDIMCISI YOLU AÇIK BAHTI APAK, SAĞLIK VE MUTLULUĞU HEEEP AMA HEP SÜREKLİ OLSUN BENİM YAVRUCAĞI ZIMIN. BENİM EL MÜCAHİDÜL FİLLAHIMIN.
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X: AH GÜZEL YAVRUM . . . COK GUZEL BIR GELECEGIN OLSUN SENIN. . YASADIKLARINIZ REVA DEGILDI. . .
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