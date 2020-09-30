Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
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Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu

30.09.2020 12:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:10

İstanbul'da bir rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşerek hayatını kaybeden kadının ölümündeki şüphe araştırılıyor. Kadının düştüğü ofisin sahibi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, camların dışarıya belirli mesafede açılması ise birisinin atlama ihtimalinin zor olduğunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Ataşehir'de Şeyda Yılmaz (46) 17 Eylül'de 20 katlı bir rezidansın 8'inci katından düşmüş halde bulundu. Toprak zemine çıplak bir şekilde düşen Yılmaz hayatını kaybederken, olayla ilgili ofis sahibi şahıs gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kaldı.

DÜŞTÜĞÜNDE ÇIPLAKTI

Olay Ataşehir'de 17 Eylül günü saat 23.30'da meydana geldi. İddialara göre 10 yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Şeyda Yılmaz belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitti. Yılmaz'ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.'ye aitti. Yılmaz'ın cesedi ise aynı akşam rezidansın toprak zemininde bulundu.

YÖNETİMİ UYARMIŞLAR

Yılmaz 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.'nin olayın yaşandığı rezidansa geçen mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi.

DIŞA DOĞRU AÇILAN PENCEREDEN ATLAMASI ÇOK ZOR

Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği rezidans 20 kattan oluşan 480 daireli bir rezidans. Büyük bir kısmı iş yeri olarak kullanılan ofislerin olduğu rezidans Ataşehir Belediyesi'ne 500 metre mesafede. Yılmaz'ın 17 Eylül akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın 8'inci katında bulunuyor. Anılan kattaki pencere de dışa doğru açılıyor. Yaklaşık 30-35 santim açılabilen camdan bir kişinin aşağı atlamasının ise güç olduğu değerlendiriliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu
Rezidansta sır ölüm! 8. kattan düşen Şeyda toprak zeminde çıplak bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (21)
E.T: Hanımlar paralı kabadayı özentisi bu tip adamlardan uzak durunuz !
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HASAN: düşünmüyorsa, bir fikri yoksa, gazeteci değilse sorun yok salınır
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REİS SEVDALISI: Su testisi su yolunda kırılır
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