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Son dakika haberi | Askeri kışla önünde kaza yapan yaralılara askerler yardım etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Askeri kışla önünde kaza yapan yaralılara askerler yardım etti

Son dakika haber... Arnavutköy-Sultangazi yolu üzerinde bulunan Fenertepe Kışlası önünde tavuk taşıyan bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yan yattı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy- Sultangazi yolu üzerinde bulunan Fenertepe Kışlası önünde tavuk taşıyan bir kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yan yattı. Yan yatan kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken, ambulans gelene kadar yaralılara kışlada bulunan askerler müdahale etti.

Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe Kışlası önünde meydana geldi. Kasaplara toptan tavuk satışı yapan bir firmaya ait kamyonet kışla önünde bulunan dönüşe geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 2 çalışan hafif şekilde yaralanarak kendi imkanları ile kamyonetten çıktı. Mehmetçik yaralı vatandaşları ambulans gelene kadar askeriye içinde muhafaza ederek ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Ambulansın gelmesi ile birlikte yaralılar ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. - İSTANBUL

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