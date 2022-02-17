Son dakika haberi... Asena'nın ölümü davasında sanık: Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir

KAYSERİ'de, 2'nci kattan düşen Şura Asena Altıntaş'ın (34) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan Şükrü Teke (39), duruşmadaki savunmasında, pencereden atmadığını öne sürerek, "Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir" dedi.

Olay, geçen yıl 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi'ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke'nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 7 gün tedavi gören Altıntaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altıntaş'ın itilmiş olabileceği şüphesi üzerine Şükrü Teke gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.