Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE KOZMETİK FABRİKASININ LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE YANGIN
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Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE KOZMETİK FABRİKASININ LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE YANGIN

11.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:31
Son dakika haberi! ARNAVUTKÖY'DE KOZMETİK FABRİKASININ LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE YANGIN

Gelen son dakika haberine göre Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHAArnavutköy'de gece saatlerinde kozmetik ürünleri üreten fabrikanın laboratuvar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de gece saatlerinde kozmetik ürünleri üreten fabrikanın laboratuvar bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın laboratuvar bölümünde hasar meydana geldi. 

Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiği fabrikada gece saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hamit Kaplan Sokak'ta bulunan fabrikanın laboratuvar bölümünden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık görevlileri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın laboratuvar bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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