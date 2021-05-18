ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
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ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de içindeki yiyeceği almaya çalışırken kafası plastik kavanoza sıkışan sokak köpeğini iki arkadaş kurtardı.

ARNAVUTKÖY'de içindeki yiyeceği almaya çalışırken kafası plastik kavanoza sıkışan sokak köpeğini iki arkadaş kurtardı. İki arkadaşın ilginç köpek kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik yapmak için Tayakadın Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerine giden Bayram Çetin ve Burhan Berçin isimli iki arkadaş, bir köpeğin kafasının plastik kavanoza sıkıştığını gördü. Nefes almakta zorlanan köpeği kurtarmak için iki arkadaş zamanla yarıştı. Kaçan köpeği Bayram Çetin yakalarken kavanozu tutup etrafında dönmeye başladı. Bu şekilde köpeğin başı kavanozdan çıkmazken, Burhan Çetin köpeği tuttu. İki arkadaştan biri köpeği tutarken diğeri kavanozu çekerek köpeği kurtardı. Köpek kurtulduktan sonra koşarak kaçtı. O anları ise ikilinin başka bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

'GEÇ KALSAYDIK KURTULMASI İMKANSIZDI

Bayram Çetin kurtama anlarını şöyle anlattı Bir anda köpek karşımıza çıktı. Kafasında bir şişe vardı. Bir yere oturmuştu. Ben nefes alamayıp öldüğünü düşündüm. Sanırım şişenin içinde bir yemek artığı veya bir et parçası vardı. Onu almaya çalışırken kafası içine sıkışmıştı. Kendisine yöneldiğimde kalkıp kaçmaya başladı. Koştuk, yetişmeye çalıştık. 2-3 dakika boyunca peşinden koştuk. Birkaç dakika daha geç kalsaydık gerçekten kurtulması imkansızdı. Öncelikle çevirerek çıkarmaya çalıştım. Çıkmadığını ve köpeğin zarar göreceğini görünce arkadaşım hemen yardımcı oldu. Daha sonra şişeyi çıkardık.

Burhan Berçin ise, 'Benim arkam dönüktü. Farkında değildim. Baktım bir bağrışma var. Arkadaşım bayram köpeğin olduğu yere doğru koştu. Ben başka bir şey olduğunu düşündüm. Baktım köpeği tutmuş, kafasında bir şişe var. Köpeği çevirerek çıkarmaya çalışıyor. Bunu gördükten sonra bende koşarak yardımına gittim. Köpek artık yalpalıyordu. Sanki son dakikalarını yaşıyordu. Köpeğin boynundan tuttum ve şişeyi çıkardık. Köpek biraz zarar gördü. Ama kafasındaki pet şişeyi çekmemiz gerekiyordu. Elimizden başka bir şey gelmiyordu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığımız için bizde çok tecrübeli değildik. Nefes alamadığı için şişenin içi buhar olmuştu. Çok şükür çıkardık şeklinde konuştu.

ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU
ARNAVUTKÖY'DE İKİ ARKADAŞIN İLGİNÇ KÖPEK KURTARMA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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