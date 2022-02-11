Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu

- Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu

BUENOS AIRES - Arjantin'in Corrientes eyaletinde devam eden orman yangını, 335 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Arjantin'in kuzeydoğusunda yer alan Corrientes eyaletinde haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre alevler nedeniyle şu ana kadar 335 bin hektarlık alan kül oldu. Corrientes Valisi Gustavo Valdes yaptığı açıklamada, "Bize en çok zarar veren 300 bin hektardan fazla alanın yanması oldu. Durum çok kritik" dedi. Eyalet hükümeti ve Arjantin Çevre Bakanlığına bağlı ekiplerle alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar sürüyor.