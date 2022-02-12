Zihinsel engelli oğlunu korumak isteyen yaşlı kadın, hayatını kaybetti

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 6 çocuk annesi 77 yaşındaki kadın, zihinsel engelli oğlunu karayolunda geçen araçların çarpmaması için arkasından koştu. Talihsiz kadın, yoldan geçen motosikletin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, Serik D-400 karayolunda saat 18.10 sıralarında meydana geldi. Manavgat istikametine giden sürücüsü belirlenemeyen motosikletli, engelli oğlu Hilmi Balcı'yı korumak için yola çıkan Emine Balcı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Emine Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Balcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarpması ve kadının yerde sürüklendiği anlar yer aldı.