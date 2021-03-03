Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler

03.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:30

Antalya'da bir otomobil ve ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında yaşanan tartışmada silahlar konuştu. Polis ateş açan şahısları kaçtıkları ticari araçla birlikte yakalarken, tartışma sırasında otomobilin bir kadına çarpıp düşürmesi ve ardından tüfekle kaçan aracın arkasından ateş edildiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Yukarı Hisar Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, iki grup arasında ağız dalaşı sebebiyle çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesinin ardından içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil önce bir kadına, ardından da ticari araca çarparak kaçtı. Grupta bulunan V.A. isimli şahıs, ticari araçtan aldığı pompalı tüfekle otomobilin arkasından koşarak sokak ortasında defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler ticari araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

KOVALAMACA 15 DAKİKA SÜRDÜ

İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın ardından ticari aracı Çakalderesi mevkiinde durdurarak, araçta bulunan V.A, F.U. ve R.M. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişi de yakalanarak polis merkezine getirildi.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

İki grubun tarafları, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini söyleyerek birbirlerinden şikayetçi olmadı. V.A, F.U. ve R.M. hakkında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler
Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Gomes Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cadde ortasında korku dolu anlar! Tartıştıkları şahıslara defalarca ateş ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 20:30:37. #1.15#
title