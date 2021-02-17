Son dakika haberi: Antalya'da sazlık alanda yangın (3)

Son dakika haberlerine göre ALEVLERİN SICAĞI SERA NAYLONLARINI ERİTTİAntalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy, Ova ve Kınık mahalleleri arasındaki Göl mevkisindeki sulak alanda çıkan ve öğleden sonra kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü.

ALEVLERİN SICAĞI SERA NAYLONLARINI ERİTTİ

Antalya'nın Kaş ilçesinde Yeşilköy, Ova ve Kınık mahalleleri arasındaki Göl mevkisindeki sulak alanda çıkan ve öğleden sonra kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Hızla çevreye yayılan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 9 itfaiye aracı, Kaş Belediyesi'ne ait 2 su tankeri, ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait iş makineleriyle müdahale edildi. Yangının sıçradığı İbrahim Sarıtosun'un boş cam serası yanarken, 20'ye yakın seranın plastik örtüsü ise alevlerin yarattığı sıcaklık nedeniyle eridi. Bölgedeki seraların içi dumanla dolarken, ürünler de zarar gördü.Sürekli yön değiştiren yangının seralar ve yerleşim yerlerine sıçramaması için müdahale eden ekipler bu noktalardaki alevleri söndürdü. Sazlık alan içerisine müdahale edilemediği için yangının buralarda devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR