Son dakika haberi... Antalya'da 'sahte içki' operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Antalya'da 'sahte içki' operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... Antalya'da 'sahte içki' operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Bürosu ekipleri tarafından sahte içkiye yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, 8 kişinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin devam ettiği kaydedildi.


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Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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