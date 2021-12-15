Son dakika haberi... Antalya'da 'sahte içki' operasyonu: 8 gözaltı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Bürosu ekipleri tarafından sahte içkiye yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, 8 kişinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet