Son dakika haberi... Antalya'da 'sahte içki' operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da, polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, polis ekiplerince sahte içkiye yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Bürosu ekipleri tarafından sahte içkiye yönelik operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında, 8 kişinin gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerin devam ettiği kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri
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