Son dakika haberi: Antalya'da öğretmeni uykusundan uyandıran araç yangını

Antalya'da öğretmeni uykusundan uyandıran araç yangını

-Fen bilgisi öğretmeninin park halindeki aracı, gece saatlerinde alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'da bir öğretmeninin otomobili, evinin ödünde park halindeyken gece saatlerinde alev alev yandı. Patlama sesine uyandığını belirten öğretmen, "Neden yandığını bilmiyorum. Gören bilen varsa, söylerse çok seviniriz" dedi.

Olay dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak 930. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fen bilgisi öğretmeni Mustafa Asım Cula'ya ait bir otomobil, dün gece 04.30 sıralarında nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü alev alev yanmaya başladı. Otomobilden çıkan alevler, bir ağaca da sıçradı. Yangını görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunup kısa sürede söndürdü. Bu sırada uyuyan aracın sahibi Cula, dışarıya çıktığında aracının yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangında otomobil ve ağaç küle dönerken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa Asım Cula, "Araç geldiğimde yanıyordu. İtfaiye geldi müdahale etti. Yangın sebebi bilinmiyor, ne olduğu belli değil. Gören bilen varsa haber verirse çok seviniriz. Mağduruz, Allah kimsenin başına vermesin, zor. Neden olduğunu bilmiyorum. Bilinen herhangi bir neden yok. Benim şüphelendiğim bir şey yok." dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SERDAR ESER