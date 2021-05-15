Son dakika haberi! Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi! Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! Antalya'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İbrahim Arslan (39) idaresindeki 07 UC 700 plakalı kamyonet, Sugözü Mahallesi Soğukoluk yaylasında uçuruma yuvarlandı.

Sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki muhtar Volkan Özalp yaralandı. Kendi imkanlarıyla yola çıkarak geçenlerden yardım isteyen Özalp, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Özalp, buradaki müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla uçurumdan alınan Arslan'ın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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