Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Antalya'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bacağından yaralanan O.A. ile B.O. çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.A, A.B. ve G.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B. ile G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde olay ve şüphelilerin kaçması yer alıyor.

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi

 'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

'CEP TELEFONUMU KIRDIN' DİYEREK DOLANDIRICILIK YAPIYORDU

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title