Son dakika haberi... Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya-Korkuteli kara yolu Bayadbademleri mevkisinde, Şemsi Karaca (17) yönetimindeki 48 AAH 993 plakalı motosiklet, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Karaca ile arkasında oturan Hakan Sert (23) hayatını kaybetti.

Cenazeler, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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