Son dakika haberi: Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi
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Son dakika haberi: Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

25.09.2020 04:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 04:37
Son dakika haberi: Annesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesiyle tartıştıktan sonra evini ateşe veren kişi gözaltına alındı.

Mustafa H, Akdeniz Mahallesi 480. Sokak'ta annesi Zılga H. ile yaşadığı evde belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa H, evin bazı eşyalarını ateşe verdi.

Zılga H'nin yardım çığlıklarını ve evden çıkan dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Daha sonra evin çatı kısmından kaçan Mustafa H. evin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Oturdukları evde eşyaları yanan Zılga H. üzülerek gözyaşı dökerken, evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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