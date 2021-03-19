Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

19.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:08
Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ankara'da Esenboğa Havaalanı yolu istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Esenboğa havaalanı yolu 16. kilometresindeki Karyağdı Tünel'i girişinde meydana geldi. C.A. idaresindeki 34 CGE 566 plakalı, M.E. idaresindeki 06 T 0347 ve A.A. idaresindeki 06 DH 0664 plakalı araçların karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olaydan sonra bölgeye çok sayıda 112 ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Müge Anlı Çağatay Ulusoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Bülent Uygun Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Ankara'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:13:18. #1.15#
title