Son dakika haberi | Ankara'da iş merkezinde yangın (3)

Son dakika habere göre VALİ ŞAHİN: KİMYASAL MALZEME İTFAİYENİN İŞİNİ GÜÇLEŞTİRİYORAnkara Valisi Vasip Şahin, iş merkezinin deposunda çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelerek incelemede bulunup, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

VALİ ŞAHİN: KİMYASAL MALZEME İTFAİYENİN İŞİNİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Ankara Valisi Vasip Şahin, iş merkezinin deposunda çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelerek incelemede bulunup, çalışmalar hakkında itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Vali Şahin, şu anda yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Burada depolanan malzemenin kimyasal nitelikte olması itfaiye ekiplerimizin işini güçleştiriyor ama arkadaşlarımız bu yangını söndürmeye gayret ediyorlar. Burada genel emniyet tedbirlerini aldık, iş yerlerini boşalttık. Hangi işi yapıyorsak yapalım, mutlaka güvenlik tedbirlerini ihmal etmeyelim. Çünkü bugün maalesef bunun eksikliğini tecrübe ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan