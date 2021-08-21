Son dakika haberi: Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (3)
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Son dakika haberi: Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (3)

Son dakika haberi: Ankara'da 15 yaşındaki kıza şiddet kamerada (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre 'ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI'Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde 21 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada yer alan bir şahsın kıyafetlerinin çıkarılarak darbedilmesi videosu ile ilgili olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı...

'ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANDI'

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde 21 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medyada yer alan bir şahsın kıyafetlerinin çıkarılarak darbedilmesi videosu ile ilgili olarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde darp eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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