Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor

Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İslahiye ilçesinde yaşanan anız yangınında, bir üreticiye ait bahçedeki ağaçlar da zarar gördü.

İslahiye ilçesinde yaşanan anız yangınında, bir üreticiye ait bahçedeki ağaçlar da zarar gördü.

Göltepe Mahallesi mevkiindeki çiftlikte oturan Cemal Yılmaz (75), geçen haftada bazı kişiler tarafından anız yakıldığını belirterek, mağdur edildiğini söyledi.

Bahçesindeki ağaçlara her zaman çocukları gibi baktığını anlatan Yılmaz, "30 zeytin ağacı, 20'den fazla yeni zeytin fidanı ve 100'ün üzerinde nar, dut ağacı ve diğer cinslerde ağacım yandı. Yaşları 30 olan ağaçlarım da zarar gördü. Yetkililerden sorumluların bulunarak hesap vermesini talep ediyorum." diye konuştu.

Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor
Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor
Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor
Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Anız yangını ekili alanlara da zarar veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:52:06. #1.16#

title