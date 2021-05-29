Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
DİYARBAKIR'da bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda öğle saatlerinde buğday hasat edilen 50 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek