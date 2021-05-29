Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

DİYARBAKIR'da bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesi Batıkent Meydanı'nda öğle saatlerinde buğday hasat edilen 50 dönümlük tarlada anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOGRAFLI


Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Burak Yılmaz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Anız yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:27:19. #1.16#

title