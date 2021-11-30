AMBARLI LİMANINDA KONTEYNER GEMİSİNİN KIYIYA OTURMA ANI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AMBARLI LİMANINDA KONTEYNER GEMİSİNİN KIYIYA OTURMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da Ambarlı Limanı'nda şiddetli lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisi iskeleye çarptı. Beylikdüzü'nde ise bir konteyner gemisi karaya oturdu. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntü çekenlerin bu sırada büyük panik yaşadığı görülüyor.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "KEGM-6 botumuz Marport Limanı içerisinde baş taraftan karaya oturan Liberya bayraklı 270 m. boyundaki MSC ALICANTE isimli konteyner gemisinin yanında olup Kurtarma-8, Kurtarma-11 ve dalgıç ekiplerimiz ivedilikle olay mahaline yönlendirildi." denilmişti.

AMBARLI LİMANINDA KONTEYNER GEMİSİNİN KIYIYA OTURMA ANI KAMERADA

AMBARLI LİMANINDA KONTEYNER GEMİSİNİN KIYIYA OTURMA ANI KAMERADA

AMBARLI LİMANINDA KONTEYNER GEMİSİNİN KIYIYA OTURMA ANI KAMERADA

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

KAĞITHANE'DE ÇATI ANNE İLE OĞLUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

 Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

Hayatı felç eden lodos ne zaman bitecek? Meteoroloji saat verip uyardı

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title