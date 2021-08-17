Son dakika haberi... Amasya'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika haberi... Amasya'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberi... Amasya'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Amasya'da Yeşilırmak Nehri kenarında bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Amasya'da Yeşilırmak Nehri kenarında bir kişi silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye yaklaşık 500 metre uzaklıkta Yeşilırmak'ın kıyısında silah sesi duyan köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Sesin geldiği alanda yapılan aramada yerde bir şahsın hareketsiz halde yattığı görüldü. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede silahla başından vurulduğu tespit edilen kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Burhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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