Son dakika haberi: Alaplı'da Şehit Babaları unutulmadı

Son dakika habere göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Babalar Günü kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezi ve Şehit Aileleri Derneği tarafından Şehit Babaları ziyaret edilerek, Babalar Günü kutlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Babalar Günü kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezi ve Şehit Aileleri Derneği tarafından Şehit Babaları ziyaret edilerek, Babalar Günü kutlandı.

Kdz.Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker ile Kdz. Ereğli Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Alaplı ilçesinde ikamet eden şehit babaları Şeref Çoşkun ve Ercan Turan'ı ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladılar.

Pandemi kurallarına riayet edilerek, devletin her zaman ailelerin yanlarında oldukları iletildi. Aziz şehitlerin emanetleri olan şehit babalarının babalar günü kutlanırken, Kdz.Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi tarafından temin edilen hediyeler takdim edildi. Şehit Aileleri de sohbetin ardından heyete teşekkürlerini iletti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı