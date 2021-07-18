Son dakika haberi: Alaplı'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberi: Alaplı'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi: Alaplı'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Alaplı'da tarım aracının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alaplı'da tarım aracının dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümeli Kale Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Ali Çobanoğlu (64) yönetimindeki "patpat" olarak bilinen tarım aracı Dağköyü yakınlarında bulunan taş ocakları mevkisinde kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, Ali Çobanoğlu olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Celattin Çobanoğlu yaralı olarak kurtuldu. Hayatını kaybeden Ali Çobanoglu'nun cansız bedeni dere yatağından çıkarılarak Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Celalettin Çobanoğlu ise Ereğli Devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Alaplı'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberi: Alaplı'da patpat dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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