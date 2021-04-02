Son dakika haberi... AK Parti'li Çelik: EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan pul bastırılmasını lanetliyoruz
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Son dakika haberi... AK Parti'li Çelik: EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan pul bastırılmasını lanetliyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... AK Parti'li Çelik: EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan pul bastırılmasını lanetliyoruz

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütünün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasına tepki gösterdi. Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA terör örgütü'nün 65'inci yılını anan bir pul bastırmasını lanetliyoruz. EOKA bir katliam şebekesidir. Kıbrıs Türkleri'ni acımasızca öldüren bu terör örgütü ancak lanetle anılabilir. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin EOKA'yı anması hala bu cinayet şebekesine destek verdiğini gösteriyor. Kıbrıs Türkü bu cinayet örgütleriyle savaşarak varoldu ve varolmaya devam edecek. Türkiye, Kıbrıs Türk davasının sonsuza kadar destekçisidir. Her türlü cinayet şebekesini alt edecek irademiz vardır. Hiç kimse KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerini gasp edemeyecektir" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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