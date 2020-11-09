Son dakika haberi... Ahlatlı şehit askerin vasiyeti olan caminin yanına Kur'an kursu yapılıyor

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımına başlanılan caminin yanına Kur'an kursu inşa edilecek.

Van'ın Çaldıran ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımına başlanılan caminin yanına Kur'an kursu inşa edilecek.

Kulaksız Mahallesi'nde hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden caminin yanına yapılacak Kur'an kursu binasının temeli atıldı.

Dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, tüm şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiklerini belirterek, "Burada cami ve Kur'an kursunun yapılması devletimizin ve milletimizin ihtiyacı olan şeyler. Bizlerin de yardımları oluyor. Bunların yapılmasında şehidimizin babası ve dernek başkanın ciddi emekleri var. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise şehidin vasiyetinin gerçekleştirilmesi için destek verenlere teşekkür etti.

Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur'an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri de şehidin vasiyeti üzerine yapımı devam eden cami inşaatında sona yaklaştıklarını ifade ederek, hayırseverlerin büyük desteğiyle yapılacak Kur'an kursuyla buranın bir külliyeye dönüşeceğini söyledi.

Tanyeri, şöyle konuştu:

"400 metrekare alan üzerinde camimizin temellerini attık. Çok kısa bir sürede kaba inşaatımızı bitirecek duruma geldik. Şehit Eren'in izinde, yolunda, davasında vatana ve millete sevdalı inançlı gençler yetiştirmek için de caminin hemen yanında 80 kişilik yatılı Kur'an kursumuzun da temellerini attık. Milletimizin yardımlarıyla kursumuzu da bitirip pırıl pırıl gençleri yetiştirerek, şehidimize yakışır bir külliye inşa edeceğiz. Cami yapımına destek vermek isteyenler Ahlat Şehit Eren Öztürk Camii Derneği'nin TR50 0001 0002 7189 1754 9850 01 nolu IBAN hesabına bağışta bulunabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman