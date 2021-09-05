Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
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Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Ağrı'da yaşayan çift, hayırseverlerin yardımıyla selden zarar gören köydeki çocukları ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve yaş pastayla sevindirdi.

Ağrı'da yaşayan çift, hayırseverlerin yardımıyla selden zarar gören köydeki çocukları ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, oyuncak ve yaş pastayla sevindirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde mimar olan Lütfü ve hemşire eşi Hatice Bolat Yiğit çifti, 15 Ağustos'ta meydana gelen selden zarar gören Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyündeki çocukları mutlu etmek için çalışma başlattı.

Çift, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri ayakkabı, mont, satranç takımları, oyuncak, yaş pastaları beraberindeki gönüllüler ve Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ile köyü ziyaret etti.

Köy okulunda öğrencilerle bir araya gelen çift ve beraberindekiler, onlarla sohbet edip vakit geçirdi.

Yiğit çifti, burada yaklaşık 50 öğrenciye ayakkabı, satranç takımı ve kırtasiye malzemeleri hediye edip pasta ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Taşdemir de öğrencilere oyuncak hediye etti.

Lütfü Yiğit, AA muhabirine, son bir yılda hayırseverlerin de desteğiyle kentteki 31 okulda öğrencilere çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.

Bölgede kışlar sert geçtiği için daha çok bot ve mont yardımında bulunduklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafında bulunan arkadaş ve dostlarımızın desteğiyle çocuklara yardımda bulunuyoruz. Bu bölgede hem coğrafya zor hem de kışlar çetin geçiyor. Selden zarar gören köydeki çocuklara yardımcı olmak istedik. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kırtasiye işi yapan Ahmet Duman Er, kırtasiye malzemeleri ve yakın çevresiyle ayakkabı gönderdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan satranç takımı ve spor malzemeleri gönderdi. Biz de pasta alıp çocuklara ikram ettik. Ağrı'nın en ücra köylerine kadar gidiyoruz. Eğitimi önemseyerek elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz."

Belediye Başkanı Taşdemir de devletin köyde yaraları sardığını ve kendilerinin de çeşitli hediyelerle çocukları sevindirdiğini ifade etti.

Hemşire Yiğit ise çocukların yüzündeki sevincin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü
Son dakika haberi: Ağrı'da selden etkilenen çocukların yüzü hayırseverlerin yardımlarıyla güldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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