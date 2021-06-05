Son dakika haberi... Ağrı'da sahnelenen tiyatro oyununda şehit öğretmenler unutulmadı

Son dakika haberleri... Ağrı'da sahnelenen tiyatro oyununda şehit öğretmenler unutulmadı Ağrı'da Tiyatro Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çevrimiçi yayınlanan 'Geçmişten Günümüze Öğretmenlik' adlı tiyatro oyununda şehit öğretmenler unutulmadı.

Ağrı'da sahnelenen tiyatro oyununda şehit öğretmenler unutulmadı

AĞRI - Ağrı'da Tiyatro Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında çevrimiçi yayınlanan 'Geçmişten Günümüze Öğretmenlik' adlı tiyatro oyununda şehit öğretmenler unutulmadı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Tiyatro Topluluğu tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 'Geçmişten Günümüze Öğretmenlik' adlı tiyatro oyunu Halk Eğitim Merkezi salonunda sahnelendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya platformları üzerinden çevrimiçi yayınlanan ve öğretmenler ile üniversite öğrencilerden oluşan 13 oyuncunun oynadığı tiyatro oyununda, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'den günümüze öğretmenlik mesleğinin önemi anlatıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yaparken şehit olan öğretmenlerin de anıldığı tiyatro oyununda, şehit öğretmenler için hazırlanan video gösterisinde sosyal medya üzerinden izleyenler ve tiyatro oyuncuları duygulu anlar yaşadı. Tiyatro oyunun sonunda, Tiyatro Topluluğunun başarılı bir oyun sergilediğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, başta Hayat Boyu Öğrenme Hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş olmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kasın İhsan Polat, tiyatro eğitmeni Gökhan Güneş ve tiyatro oyuncularına teşekkür etti. Ürünü insan ve insanlık olan tarihin en önemli mesleğinin öğretmenlik olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin,"Tüm Şehit ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik