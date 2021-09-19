Son dakika haberi: Ağrı'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Ağrı'da, bir otomobile ardından refüje ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Karakuş yönetimindeki 76 DS 198 plakalı otomobil, önce Erzurum Caddesi Gençlik Merkezi yakınlarında Mehmet Sarı yönetimindeki 65 AAY 718 plakalı taksiye ardından da refüje ve elektrik direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Karakuş, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, bir süre kapalı kalan yol araçların çekiciyle kaldırılmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.