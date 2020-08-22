Son dakika haberi: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde sona gelindi
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Son dakika haberi: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde sona gelindi

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden 30 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yapım aşamasında sona gelindi.

Son dakika haberi: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde sona gelindi
22.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:56

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapımı devam eden 30 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yapım aşamasında sona gelindi. Hastanenin 2021 yılının Mart ayında açılması bekleniyor.

Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelindi. Pandemi süreci ve müteahhit değişiklikleri nedeniyle yapımı yavaşlayan bazen de durma noktasına gelen inşaatta AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Meclis Üyesi Zeynep Özgün incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İncelemede Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Halit Ağdacı ve firma yetkilisi Mehmet Özgül de hazır bulundu. Kasım ayında Bakanlık tarafından binanın geçici kabulünün yapılacağını belirten Başhekim Halit Ağdacı, "Pandemi süreci binamızın teslim tarihinde aksamalara neden oldu. 6 ay boyunca firma ekipleri çalışmalara tam olarak katılamadılar. Bu da teslim tarihinin uzamasına neden oldu. Kasım ayı itibari ile Binanın geçici kabulünü yapacağız. Bu tarihten itibaren de 3 ay içinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin hasta kabulüne başlamasını planlıyoruz" dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin toplam 12 milyon liraya mal olacağını ifade eden Halit Ağdacı, "Eski binamızın alt yapısı Diş hastanesi için uygun değildi. Yeni binamız 30 üniteli olacak ve içinde ameliyathane de yer alacak. 2019 yılında sağlık merkezimiz de 120 bin hastaya poliklinik hizmeti verdik. Sadece 27 hastamızı sevk ettik. Yeni binamızda sadece destek personel ihtiyacımız olacak. Bu konuda da vekillerimizin yardımcı olacağını biliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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