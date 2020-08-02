Son dakika haberi | Afganistan'da DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu öldürüldü
Son dakika haberi: Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.
02.08.2020 08:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 08:39
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Esadullah Orukzey'in öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, DEAŞ'ın sözde Horasan istihbarat sorumlusu Orukzey'in düzenlenen operasyon sonucu öldürüldüğü kaydedildi.
Orukzey'in Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütlerine yönelik benzeri operasyonların devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: AA