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Son dakika haberi: Adliye bahçesinde bıçaklı kavga: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Adliye bahçesinde bıçaklı kavga: 7 gözaltı

Son dakika haberler: Samsun Adliyesi bahçesinde duruşma çıkışı taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Adliyesi bahçesinde duruşma çıkışı taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava çıkışı adliye bahçesinde mağdur tarafı ile sanık tarafı arasında bıçaklı kavga çıktı. Adliye polisi olaya kısa sürede müdahale ederek tarafları gözaltına aldı. Kavga sırasında bir kişide ekmek bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Adliye bahçesinde bıçaklı kavga: 7 gözaltı

Son dakika haberi: Adliye bahçesinde bıçaklı kavga: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Adliyesi, Samsun, kavga, 3. Sayfa, Haber

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