Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

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Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüsteki Fahri Yeni (14) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden İsmail Yeni (39) yönetimindeki 06 M 3678 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Fahri Yeni, Sedat Yeni (26), Mehmet Yeni (23) ve Cengiz Kurt (22) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fahri Yeni, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yeni'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Kazada yaralanan 4 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi... ADIYAMAN Kahta'da minibüs şarampole devrildi 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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